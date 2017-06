Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach Ansicht von Analyst Michael Werner dürfte es zum Investorentag am Mittwoch vor allem um die Strategie des Marktbetreibers gehen. Die Investoren sollten sich insbesondere auf Aussagen zu jenen Bereichen konzentrieren, die die Deutsche Börse womöglich mit Zukäufen verstärken wolle, schrieb Werner in einer Einschätzung vom Freitag. Zudem hofft er in Anbetracht des Jahreswachstumsziels von 10 bis 15 Prozent für das operative Ergebnis auf neue Sparinitiativen./ck/gl

