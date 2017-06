Genf (ots) - Gian-Luca Lardi, der Präsident des Schweizerischen

Baumeisterverbands SBV, verlangt von den Bauunternehmern mehr

Selbstkritik. Die anhaltend gute Baukultur der letzten Jahre sei kein

Grund zur Selbstzufriedenheit, warnte Lardi am Freitag am «Tag der

Bauwirtschaft» in Genf. Wer angesichts des wirtschaftspolitischen

Umfelds in Europa, aber auch in der Schweiz, nur ein

Schönwetterprogramm habe, liege falsch. Erfolgreich werde nur

bleiben, wer auch ein negatives Szenario vorbereitet habe. Für die

Branche als gesamtes heisse dies, dass sie sich auf den

Strukturwandel einstellen müsse, konkret: auf eine Branche mit

weniger Marktteilnehmern als heute.



Der Tag der Bauwirtschaft mit den Generalversammlungen des

Schweizerischen Baumeisterverbands und der

Baumaterialien-Handelsgenossenschaft HG Commerciale fand am

Freitagnachmittag, 9. Juni 2017, in der Palexpo Genf mit rund 500

Teilnehmern statt. Baumeister-Präsident Gian-Luca Lardi betonte in

seiner Standortbestimmung, dass für jeden Unternehmer und auch die

Branche als Ganzes Vorsicht geboten ist. Die Bauunternehmen können

nur dann bauen, wenn Firmen, Behörden und Privatpersonen einerseits

genügend Geld haben, andererseits aber auch den notwendigen

Optimismus, um überhaupt in Bauprojekte investieren zu können und

investieren zu wollen. «Ein guter Unternehmer plant so, dass er immer

auch für einen Rückgang der Baukonjunktur gewappnet ist. Gerade weil

seine Geschäftstätigkeit stark von äusseren Faktoren abhängig ist,

die er nicht beeinflussen kann», sagte Lardi. Die Baubranche müsse

deshalb über ihren Schatten springen und ihre atomisierte

Branchenstruktur aufbrechen, beispielsweise mit Fusionen,

Zusammenschlüssen oder strategischen Partnerschaften. «Handeln wir

jetzt, proaktiv - bevor eine Krise uns dazu zwingt. In einem solchen

Fall wären die Konsequenzen viel schmerzhafter, sei es für die

Arbeitgeber, sei es für die Arbeitnehmer», sagte Lardi.



Die Stadt um die CEVA bauen



Der Genfer Staatsrat Antonio Hodgers, Vorsteher des Departements

für Raumplanung, sprach in seinem Gastreferat über die Genfer

Baudynamik. Schlüsselprojekt ist dabei die neue Bahnstrecke

Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA). Entlang der CEVA entstehen

nicht nur sechs neue Bahnhöfe, sondern auch 4000 neue Wohnungen.

Weitere Referate hielten Pierre-Alain L'Hôte, der als Präsident des

Genfer Baumeisterverbands die Grussworte der Gastgebersektion

überbrachte, sowie Solarenergie-Pionier Raphaël Domjan. Als weiterer

Höhepunkt wurde Christian Danz, abtretender Präsident der

Baumaterialien-Handelsgenossenschaft HG Commerciale, für seine

langjährige Verbandstätigkeit geehrt.



