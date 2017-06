Mächtige Managerinnen gibt es in Deutschland reihenweise. Doch kaum jemand kennt sie. Hier erzählen 15 Chefinnen, wie sie es an die Spitze geschafft haben.

Als vorerst letzter in einer langen Reihe von Chefs kündigte vergangene Woche UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber an, in der Schweizer Bank künftig ein Drittel der Führungspositionen mit Frauen besetzen zu wollen. So weit, so gut. Doch solche Selbstverpflichtungen waren bislang wenig wirksam. Das zeigt auch das Managerinnen-Barometer 2017 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Gerade mal 8,6 Prozent der Vorstände in den 100 größten Unternehmen Deutschlands waren 2016 weiblich. Bei den Dax 30 sieht es kaum besser aus: Nur jeder neunte Vorstandsposten war Ende vergangenen Jahres mit einer Frau besetzt; an der Spitze eines Dax-Konzerns steht bis heute keine einzige Managerin.

Managerinnen haben selten Umsatzverantwortung

Zwar steigt der Frauenanteil in Führungspositionen kontinuierlich, aber im Wesentlichen bleibt es dabei: "Nur sehr wenige weibliche Vorstände haben tatsächlich Umsatzverantwortung", sagt die auf Managerinnen spezialisierte Headhunterin Christina Virzi, "die meisten leiten Ressorts wie Personal oder Recht - das ist zumindest ein Anfang."

Kein Wunder, dass darüber leicht in Vergessenheit gerät, wie prägend mittelständische Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen und Deutschlandchefinnen internationaler Konzerne für die deutsche Wirtschaft mittlerweile sind: Sie produzieren Medikamente für Millionen, verkaufen ihre Produkte in fast jeder deutschen Fußgängerzone und versorgen Hunderttausende Haushalte mit Wärme. Alleine die 15 heimlichen Herrscherinnen, deren Karrieren auf den nächsten Seiten nachgezeichnet werden, beschäftigen rund 140.000 Mitarbeiter und setzen knapp 30 Milliarden Euro um.

Zu ihnen zählt etwa Birgit Bohle, die als Chefin von DB Fernverkehr dafür verantwortlich ist, dass täglich Zehntausende Zugreisende an ihr Ziel gelangen. Oder auch die bald 80-Jährige Sybill Storz, die seit mehr als 20 Jahren das Familienunternehmen Karl Storz leitet und zum Weltmarktführer für Endoskope ausgebaut hat.

Ihre ist nur eine von vielen weiblichen Erfolgsgeschichten im deutschen Mittelstand. Denn dort sind Chefinnen längst keine Ausnahme mehr. Im Mittelstandsbarometer der Beratung EY gaben 65 Prozent der 3000 befragten Unternehmen an, mindestens eine Frau in der Geschäftsführung zu haben. Zum Vergleich: Im Dax sind es 57 Prozent, im MDax sogar nur 16 Prozent.

Rummel um Rücktritte von Konzern-Managerinnen

"Der Mittelstand ist bei der Besetzung der Geschäftsführung pragmatisch", sagt Virzi: "Wer am besten geeignet ist, bekommt den Job." Bei börsennotierten Unternehmen hingegen spiele es eine Rolle, wie Investoren und Öffentlichkeit auf die Besetzung reagierten: Viele Aufsichtsratsvorsitzende erinnerten sich nicht gerne an den Rummel, den zahlreiche Rücktritte weiblicher Vorstände zwischen 2011 und 2014 verursacht hätten. Angelika Dammann musste nach nur einem Jahr den SAP-Vorstand verlassen, weil sie den Firmenjet privat genutzt hatte. Barbara Kux erhielt bei Siemens keinen neuen Vertrag.

Einen weiteren Grund dafür, warum der Mittelstand das Problem besser löst: "Geht es um die eigenen Töchter, legen Patriarchen ihre alten Wertvorstellungen ab", sagt Monika Schulz-Strelow, Präsidentin von Fidar, einer Initiative, die sich für mehr Frauen in Aufsichtsräten einsetzt: "Schließlich sollen die Kinder etwas erreichen."

Auch internationale Konzerne übergeben die Verantwortung für ihre deutschen Dependancen regelmäßig an Frauen, während deutsche Unternehmen häufig Topmanagerinnen aus dem Ausland rekrutieren. Warum? Weil "andere Länder weiter sind als wir", sagt Schulz-Strelow. "In Skandinavien, Frankreich oder den USA sind Frauen sichtbarer als bei uns." Welche Frauen die deutsche Wirtschaft ebenso geräuschlos wie erfolgreich prägen, lesen Sie auf den nächsten Seiten.

Vera Gäde-Butzlaff, Andrea Grebe, Ingrid Hofmann

Gasag: Vera Gäde-Butzlaff

Es ist eine Geschichte, die man selten hört auf Deutschlands Chefetagen. Eine Managerin tritt nach sieben Jahren an der Spitze eines Unternehmens einfach ab. Nicht weil sie muss. Sondern weil sie glaubt, dass viele ihrer Aufgaben für sie zur Routine geworden sind. Und weil sie Angst davor hat, neue Ideen mit dem alten Spruch "Das haben wir alles schon versucht" abzubügeln. Also verlässt Vera Gäde-Butzlaff 2014 die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR).

Und dann? Sie will kürzer treten, liebäugelt mit einem Ehrenamt, spricht über Aufsichtsratsposten. Bis die heute 62-Jährige dieses eine Angebot erhält, auf das sie ihre ganze Karriere gewartet hat. Sie wollte in einem interessanten Wirtschaftszweig arbeiten, und das Unternehmen sollte sich im Umbruch befinden, damit sie in kurzer Zeit viel bewirken kann. Zudem passte der Standort: Berlin. Der Chefposten von Gasag, einer von Europas größten regionalen Gasversorgern, mit einem Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro und 1500 Mitarbeitern, erfüllte alle drei Kriterien. Im März 2015 beginnt Gäde-Butzlaff ihren neuen Job. Knapp zwei Jahre später sitzt sie in ihrem Eckbüro im siebten Stock.

"Das ist mein wichtigster Job"

"Ich habe Angebote zur beruflichen Veränderung genutzt und die damit verbundenen Risiken nicht gescheut", sagt sie. Und das waren einige. Zunächst arbeitete die Juristin als Richterin am Verwaltungsgericht, anschließend wechselte sie als Staatssekretärin ins Umweltministerium und von da an die Spitze der BSR. Dort formte sie aus dem unbeliebten Entsorgungsunternehmern ein wahres Imagewunder. "Das Unternehmen mit seinen Angeboten und Produkten zu positionieren und die Marke positiv zu besetzen", sagt Gäde-Butzlaff, "das ist mein wichtigster Job."

Einen Job, den sie auch bei der Gasag absolviert. Die Managerin will das Unternehmen vom klassischen Gasversorger zu einem breit aufgestellten Energieunternehmen umbauen. Das scheint ihr zu gelingen, bei der letzten Hauptversammlung konnte sie das Ergebnis um 3,5 Prozent vor Steuern und Zinsen steigern.

Vivantes: Andrea Grebe

Schon als Kind lernte Andrea Grebe, wie Unternehmertum funktioniert. Ihr Vater formte aus einem kleinen Kohlehandel eine mittelständische Spedition für Flüssiggas und Benzin. Trotz aller Faszination für das Geschäft studierte Grebe erst mal Medizin. Denn die Hessin wollte unbedingt etwas mit Menschen machen und keinesfalls das Familienunternehmen übernehmen.

In ihrem heutigen Job vereint die 56-Jährige die Sorge um die Patienten mit dem Gespür fürs Geschäftliche. Sie leitet Deutschlands größten kommunalen Krankenhauskonzern Vivantes mit 15.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro.

Um dies zu erreichen, sattelte die Fachärztin für innere Medizin mit Mitte 30 einen Master für Management von Gesundheitssystemen obendrauf und prüfte im Anschluss für KPMG zwei Jahre lang die Bücher von Krankenhäusern. Aktuell sind die Sanierungsarbeiten an den Berliner Kliniken Grebes größte Herausforderung. Alleine in Neukölln muss die Managerin in den nächsten Jahren 600 Millionen Euro investieren.

I.K. Hofmann: Ingrid Hofmann

Mit der Orchideenzucht wurde es leider nichts. Die damaligen politischen Verhältnisse in Südafrika erschienen Ingrid Hofmann zu ungewiss. Macht nichts, Plan B lief reibungslos. In den Achtzigerjahren gründete die damals 31-Jährige das Unternehmen I. K. Hofmann - mit 30 000 D-Mark Startkapital, das sie sich vom Vater lieh. Heute gehört Hofmann zu den sechs größten Personaldienstleistern Deutschlands und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 768 Millionen Euro. "Dass ich es gewagt habe, mich in einer schon damals außergewöhnlichen Branche selbstständig zu machen", sagt Hofmann, "darauf bin ich stolz." Die Unternehmerin sitzt zudem im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit. Wie sie das alles schafft? Zum Beispiel mit wenig Schlaf. Vier bis fünf Stunden reichen ihr.

Barbara Frei, Sigrid Evelyn Nikutta, Béatrice Guillaume-Grabisch

Schneider Electric: Barbara Frei

Der Lebensweg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...