Liebe Leser,

wie berichtet, hat die diesjährige Hauptversammlung von Brenntag eine Dividende von 1,05 Euro pro Aktie beschlossen und mit Wijnand Donkers sowie Ulrich Harnacke zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt. An dieser Stelle informieren wir Sie nun, was CEO Steven Holland und CFO Georg Müller den Aktionären über die bisherige und künftige Entwicklung des Chemikalienhändlers zu berichten hatten.

Aktienkurs um 200% zugelegt!

Finanzvorstand ... (Rainer Lenzen)

Den vollständigen Artikel lesen ...