Großbritanniens Premierministerin geht als große Verliererin aus den Wahlen hervor. An der Macht hält sie aber fest - und will gemeinsam mit der nordirischen DUB regieren. Teile ihres Kabinetts hat sie im Amt bestätigt.

"Lasst uns an die Arbeit gehen." Mit diesem Satz beendet Theresa May Freitagmittag ihren ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Wahlniederlage, dreht sich von den Kameras weg und verschwindet hinter der schwarzen Tür von 10 Downing Street. Wenige Stunden später lässt sie ein erstes Ergebnis ihrer Arbeit verbreiten: Sie bestätigt, dass fünf wichtige Mitglieder ihres bisherigen Kabinetts ihren Posten behalten werden. So bleibt Philip Hammond Schatzkanzler und Boris Johnson Außenminister. Bei Hammond gab es im Vorfeld die Spekulation, dass er möglicherweise abtreten müsste. Er habe es sich mit May verscherzt, weil er ihren radikalen Brexit-Kurs kritisiert habe, hieß es.

Auch Brexit-Minister David Davis behält seinen Posten - ebenso wie Innenministerin Amber Rudd. Sie hatte May im Wahlkampf bei einer wichtigen Fernsehdebatte vertreten, an der die Premierministerin nicht teilnehmen wollte. Das hatte Gerüchte angeheizt, sie könnte einen wichtigeren Posten bekommen und Hammond als Schatzkanzler beerben. Doch May entschied sich anders. Auch an Michael Fallon hält sie fest und hat ihn erneut zum Verteidigungsminister ernannt.

Angesichts der Pleite, die ihr die Wähler bescherten, könne May es sich nicht erlauben, angesehene Tory-Abgeordnete wie Hammond ...

