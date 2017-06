In Nordrhein-Westfalen soll es auch in Zukunft keine Studiengebühren geben - zumindest für Studierende aus EU-Staaten. Das haben CDU und FDP in den Koalitionsverhandlungen vereinbart. Ausländer werden aber zur Kasse gebeten.

Nordrhein-Westfalen will künftig von Studierenden aus Nicht-EU-Staaten pro Semester eine Gebühr von 1500 Euro verlangen. Das haben CDU und FDP bei ihren Koalitionsverhandlungen am Freitag vereinbart und damit eine ähnliche Studiengebühr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...