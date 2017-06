Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

May trotz Verlusten erneut mit Regierungsbildung beauftragt

Die durch herbe Verluste bei der Parlamentswahl geschwächte britische Regierung will am Zeitplan für den EU-Ausstieg festhalten. Premierministerin Theresa May kündigte am Freitag nach der Beauftragung mit der Regierungsbildung durch Königin Elizabeth II. an, eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) zu bilden und die Verhandlungen mit Brüssel wie geplant am 19. Juni aufzunehmen.

May will zentrale Kabinettsmitglieder im Amt belassen

Die britische Premierministerin Theresa May will in ihrer künftigen Regierung zentrale Kabinettsmitglieder im Amt belassen. Bleiben sollen unter anderem Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis, wie Downing Street mitteilte. Auch Finanzminister Philip Hammond, Verteidigungsminister Michael Fallon und Innenministerin Amber Rudd sollen der zukünftigen Regierung weiter angehören.

BDI sieht durch Wahlausgang Mandat für harten Brexit abgelaufen

Durch die Wahlniederlage von Premierministerin Theresa May sieht der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kein Mandat mehr für einen schroffen Austritt des Landes aus der EU. "Der harte Brexit-Kurs ist abgewählt worden. Es ist an der Zeit für die britische Regierung, rhetorisch abzurüsten", erklärte BDI-Präsident Dieter Kempf.

Macron steuert auf Erfolg bei Parlamentswahl in Frankreich zu - Umfragen

Der neue französische Präsident Emmanuel Macron steuert Umfragen zufolge auf einen Erfolg bei der Parlamentswahl am Sonntag zu. Seine sozialliberale Bewegung La République en Marche und die verbündete Zentrumspartei MoDem könnten in der ersten Wahlrunde mit rund 30 Prozent vorne landen, wie aus zwei Umfragen hervorgeht. Allerdings gerät die MoDem in den Strudel einer Scheinbeschäftigungsaffäre. Eine Umfrage des Instituts Ipsos Sopra Steria Game Changers sieht das Macron-Lager bei 31,5 Prozent der Stimmen. Die konservativen Republikaner kämen demnach zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei UDI auf 22 Prozent.

Zypern-Gespräche werden am 28. Juni fortgesetzt

Die Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung Zyperns sollen nach mehrwöchiger Pause am 28. Juni in Genf fortgesetzt werden. Das gab ein Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Freitag in New York bekannt. Unter Schirmherrschaft der UNO sollen dann der griechisch-zyprische Präsident Nicos Anastasiades und der Präsident der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, Mustafa Akinci, über eine Beilegung der Differenzen beraten, die bislang einer Einigung im Weg stehen.

EU verhängt Strafzölle auf chinesischen Flachstahl

Die Europäische Kommission hat Strafzölle auf warmgewalzten Flachstahl aus China verhängt. Die Strafzölle könnten bis zu 35,9 Prozent ausmachen, kündigte die Brüsseler Behörde an. Die Stahlprodukte werden laut Kommission für den Bau von Pipelines, Gasbehältern oder auch die Produktion von Schiffen verwendet.

Trump schlägt gegen früheren FBI-Chef zurück

US-Präsident Donald Trump hat mit Gegenattacken auf die Aussagen des früheren FBI-Chefs James Comey geantwortet, der ihn der Lügen und Diffamierungen bezichtigt hatte. Trump stellte den von ihm gefeuerten Comey am Freitag seinerseits als Lügner dar. Zugleich aber bewertete er dessen Aussagen gegenüber einem Senatsausschuss als "umfassende" Entlastung seiner selbst in der Affäre um mögliche illegale Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam.

WTO rügt illegale US-Beihilfen für Boeing

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat illegale Beihilfen der Vereinigten Staaten für den Flugzeugbauer Boeing gerügt. Die WTO gab damit am Freitag in Genf einer Beschwerde der Europäischen Union statt. In der Entscheidung hieß es, der Airbus-Rivale Boeing habe in den Jahren 2013 bis 2015 von Steuererleichterungen profitiert. Damit habe die Regierung in Washington gegen ihre Zusage verstoßen, die Subventionen einzustellen. Der Subventions-Streit zwischen den USA und der EU schwelt schon seit Jahren. Bereits 2011 hatte die WTO der EU teilweise Recht gegeben

Japans Kaiser Akihito darf abdanken

Japans Kaiser Akihito darf in seinen ersehnten Ruhestand: Nach dem Unterhaus stimmte auch das Oberhaus für ein Sondergesetz, das erstmals seit 200 Jahren eine Abdankung des Monarchen erlaubt. Es gilt nur für den 83-jährigen Akihito, dieser muss nun binnen drei Jahren abtreten. Japanische Medien rechnen damit, dass der beliebte Tenno Ende 2018 den Thron räumen wird.

