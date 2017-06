The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2017



ISIN Name



CA30729R1073 FANTASY 6 SPORTS INC

CA98563A1003 YELLOWHEAD MINING INC.

ES0113790226 BCO POP. ESP. NOM. EO-,50

KYG112591014 BIOSTIME INTL HLDG.HD-,01

USG04586AL01 ARDAGH P.FIN./H.16/21 FLR