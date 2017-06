Halle (ots) - Beide große Parteien verzeichneten großen Stimmenzuwachs. Mindestens in England, dem übermächtigen Teil des Vereinigten Königreiches, ist das schon verloren geglaubte Zwei-Parteien-System mit Macht zurück. Landesweit haben die national-populistische Ukip und die Liberaldemokraten, in Wales und Schottland auch die jeweiligen Nationalisten an Boden verloren. May erhält eine letzte Chance, ihren Kurs auf einen bedingungslosen harten Brexit zu überprüfen. Die 60-Jährige muss ihren Stil ändern und auch die Interessen der 48 Prozent Brexit-Gegner im Auge behalten. Sonst wird sie das Jahresende nicht in der Downing Street erleben.



