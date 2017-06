Die Pariser Staatsanwaltschaft blickt vor der französischen Parlamentswahl auf den Koalitionspartner von Präsident Macron. Die gemäßigte Modem-Partei soll öffentliche Mittel zweckentfremdet haben. Jetzt wird ermittelt.

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Frankreich hat die Staatsanwaltschaft Paris vorläufige Ermittlungen gegen den Koalitionspartner von Präsident Emmanuel Macron aufgenommen. Sie richten sich gegen die gemäßigte Partei Modem wegen des Vorwurfs, sie habe öffentliche Mittel zweckentfremdet. Für Macron, der für eine saubere Politik eintritt, und seine Partei La République en marche (LREM) könnte sich das in der ersten Wahl-Runde am Sonntag negativ auswirken.

Die ...

