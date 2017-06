Rheintex Verwaltungs AG (vormals Rheinische Textilfabriken AG gegründet 1910):

Der Vorstand teilt mit, dass die Gespräche über eine mögliche Veräußerung unserer Beteiligung in Höhe von ca. 6,5% an der Softship AG, Hamburg, erfolgreich abgeschlossen worden sind. Die Veräußerung sämtlicher von unserer Gesellschaft gehaltenen Aktien an der Softship AG erfolgt an deren Hauptaktionär, die CargoWise GmbH, Bremen, einer Tochtergesellschaft der WiseTech Global Limited, Alexandria (Australien) mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2017.

Die Abwicklung wird voraussichtlich in der 24. Kalenderwoche erfolgen. Über den Kaufpreis (cash deal) haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Transaktion wird das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 in erheblichem Umfang positiv beeinflussen. Der Vorstand rechnet für 2017 nach derzeitiger Erkenntnislage mit einem deutlich über dem Vorjahr liegenden Jahresüberschuss. Eine konkrete Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr kann naturgemäß nicht abgegeben werden, da der Jahresüberschuß auch von etwaigen weiteren Transaktionen und Parametern wie der Börsenkursentwicklung unserer Investments abhängt, die derzeit nicht bestimmbar oder gar vorhersehbar sind.

