09.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wolford (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Bregenz - Die Hauptaktionärsgruppe der Wolford AG, die WMP Familien-Privatstiftung, die Sesam Privatstiftung und deren Tochter die "M. Erthal & Co." Beteiligungsgesellschaft m.b.H., sowie dieser nahe stehende natürliche Personen gaben heute die Absicht bekannt, ihre Beteiligungen, die einer Mehrheitsbeteiligung entsprechen, an der Wolford AG zu veräußern. Die Aktionäre starten zu diesem Zweck ein Interessentenauswahlverfahren, das Deloitte Financial Advisory GmbH begleitet. Die Wolford...

Den vollständigen Artikel lesen ...