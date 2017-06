DZ Bank senkt Vonovia auf 'Halten' und hebt fairen Wert leicht an

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Vonovia von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 37,00 auf 37,50 Euro angehoben. Er habe nun die weitgehend im Rahmen der Markterwartungen ausgefallenen Quartalszahlen sowie die Übernahme des Konkurrenten Conwert in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Freitag. Vom aktuellen Kursniveau aus sei inzwischen nicht mehr viel Luft nach oben für die Aktie.

S&P Global senkt RWE auf 'Hold' - Ziel hoch auf 21,50 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für die Aktien von RWE nach der vom Bundesverfassungsgericht gekippten Brennelementesteuer von 18,50 auf 21,50 Euro angehoben. Der Energiekonzern dürfte vom Bund eine Kompensation von rund 3 Euro je Aktie erhalten, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Freitag. Angesichts der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Gewinnaussichten und einem nach der jüngsten Kursrally inzwischen ausgewogenen Chance/Risiko-Verhältnis stufte der Experte die Papiere aber von "Buy" auf "Hold" ab.

S&P Global hebt FMC auf 'Buy' und Ziel auf 95 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Fresenius Medical Care (FMC) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 88 auf 95 Euro angehoben. Die Aktien hinkten der Entwicklung hinterher, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Anleger könnten auf ein Aufholen setzen. Die im Vergleich zur Branche besseren Wachstumsperspektiven des Dialysespezialisten rechtfertigten eine Bewertung über dem Sektordurchschnitt. Die Gewinnziele für 2020 seien intakt.

Kepler Cheuvreux hebt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel 86 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HeidelbergCement von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 86 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern habe das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Josep Pujal in einer Studie vom Freitag. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung wegen enttäuschender Resultate des übernommenen Italcementi sowie der Probleme in Indonesien sei der Kurs auf einem angemessenen Niveau angekommen. Die Nachrichtenlage sollte sich nun verbessern. So sei etwa die Integration von Italcementi nun über die riskante Phase hinaus.

DZ Bank senkt Gerresheimer auf Halten und fairen Wert auf 79 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 82 auf 79 Euro gesenkt. Nach der erfreulichen Kursentwicklung der vergangenen Wochen habe die Aktie kaum noch Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Sven Kürten seine negativere Einschätzung. Zudem erscheine der Umsatzausblick des Verpackungsspezialisten bis 2018 wegen der zu erwartenden gedämpften Entwicklung im laufenden Jahr ehrgeizig, schrieb er in einer Studie vom Freitag.

Baader Bank hebt Covestro auf 'Hold' und Ziel auf 70 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Covestro von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 70 Euro angehoben. Die europäischen Chemieunternehmen hätten trotz insgesamt starker Erstquartalszahlen bislang kaum ihre Jahresziele erhöht, betonte Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorgelegten Branchenstudie. Für das laufende zweite Jahresviertel erwartet der Experte eine immer noch ordentliche Profitabilität im Sektor, geht aber von einer schwächeren Nachfragedynamik aus. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Kunststoffherstellers begründete er mit der jüngsten Kursschwäche.

Merrill Lynch setzt Continental auf 'Europe 1'-Liste - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktien von Continental auf die Empfehlungsliste "Europe 1" gesetzt. Analyst Kai Müller bestätigte in einer Studie vom Freitag sein "Buy"-Votum und nannte ein Kursziel von 240 Euro. Conti sei sein Favorit unter den Aktien europäischer Autozulieferer, schrieb der Experte. Der Konzern sollte zu den langfristigen Gewinnern künftiger Autotechnologien wie Fahrerassistenzsysteme zählen. Hinzu komme das robuste Reifengeschäft. Der Analyst hält die Gewinnerwartungen des Marktes für zu vorsichtig.

S&P Global hebt Ziel für Eon auf 10 Euro - 'Strong Buy'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Eon nach der vom Bundesverfassungsgericht gekippten Brennelementesteuer von 8 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Strong Buy" belassen. Das Gerichtsurteil werde die Umstrukturierung des Energiekonzerns beschleunigen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Freitag. Eon dürfte vom Bund eine Kompensation von rund 1,20 Euro je Aktie erhalten.

Baader Bank hebt Ziel für Bayer auf 120 Euro - 'Hold'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Bayer von 87 auf 120 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Chemieunternehmen hätten trotz insgesamt starker Erstquartalszahlen bislang kaum ihre Jahresziele erhöht, betonte Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorgelegten Branchenstudie. Für das laufende zweite Jahresviertel erwartet der Experte eine immer noch ordentliche Profitabilität im Sektor, geht aber von einer schwächeren Nachfragedynamik aus.

Goldman senkt Ziel für Steinhoff NV auf 4,90 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Steinhoff nach Zahlen von 5,00 auf 4,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Abhilash Mohapatra in einer Studie vom Freitag.

