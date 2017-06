FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 06. bis 09.06.2017

DIENSTAG

S&P Global hebt Lufthansa auf 'Hold' - Ziel hoch auf 18 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Lufthansa von "Strong Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 18 Euro angehoben. In einem noch immer schwierigen Umfeld zeige sich die Airline in robuster Verfassung, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Montag. Der Experte hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2017 und 2018 an, womit er die positiveren Aussichten widerspiegele.

UBS senkt Wacker Chemie von 'Buy' auf 'Sell' - Ziel 81 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 117 auf 81 Euro gesenkt. Das Überangebot an Polysilizium werde zur Belastung für den Spezialchemiekonzern, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer Studie vom Dienstag. Er verwies dabei auf den verschärften Wettbewerb durch chinesische Anbieter. Der Experte kürzte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) im Polysilizium-Geschäft um 30 Prozent. Er hält einen Bewertungsabschlag auf die Papiere der Konkurrenz für gerechtfertigt.

Bernstein senkt Innogy auf Market-Perform und Ziel auf 37,50 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Innogy von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt. Die Innogy-Aktie sei im bisherigen Jahresverlauf eine der Kursraketen unter den von ihr betreuten Werten gewesen und habe nun nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Analystin Deepa Venkateswaran ihr neues Anlagevotum. Da sich zudem die Aussichten der RWE-Ökostromtochter im britischen Privatkundengeschäft verdüstert hätten, habe sie ihr Kursziel reduziert, schrieb die Expertin in einer Studie vom Dienstag.

MITTWOCH

Commerzbank hebt Munich Re auf 'Hold' und Ziel auf 190 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Munich Re von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 190 Euro angehoben. Analyst Michael Haid schraubte in einer Studie vom Mittwoch seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) in den kommenden drei Jahren nach oben. Der Rückversicherer sollte von steigenden US-Zinsen sowie sinkenden Finanzierungskosten durch die vorzeitige Tilgung von Krediten profitieren. Dazu habe sich die Aktie jüngst unterdurchschnittlich entwickelt.

S&P Global hebt BMW auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat BMW von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 100 Euro angehoben. Der jüngste Kursrückgang biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Mittwoch. Sie hob ihre Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 etwas an.

Merrill Lynch hebt Linde auf 'Buy' - Ziel 205 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Linde von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 176 auf 205 Euro angehoben. Mit der Zustimmung des Linde-Aufsichtsrats sei eine entscheidende Hürde für die Fusion mit Praxair genommen worden, schrieb Analystin Stephanie Bothwell in einer Studie vom Mittwoch. Strategisch sieht die Expertin einen Zusammenschluss mit dem US-Konzern positiv. Beim Synergieziel gebe es noch Spielraum nach oben.

DONNERSTAG

Deutsche Bank hebt RWE auf 'Buy' und Ziel auf 22 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat RWE nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Atomsteuer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 22 Euro angehoben. Die in Aussicht stehende milliardenschwere Rückerstattung zu Unrecht gezahlter Atomsteuern werde die Bilanz des Energiekonzerns noch transparenter machen und die Liquidität steigern, schrieb Analyst James Brand in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die bessere Einschätzung der Aktie reflektiere zudem eine höhere Bewertung der Ökostrom-Tochter Innogy.

SocGen hebt Eon auf 'Buy' und Ziel auf 9,60 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Eon nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Atomsteuer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,80 auf 9,60 Euro angehoben. Der Versorger dürfte die 2,8 Milliarden Euro an Rückerstattungen noch im Juni erhalten, glaubt Analyst Lüder Schumacher laut einer Studie vom Donnerstag. Das neue Kursziel reflektiere zudem eine höhere Bewertung des 46-Prozent-Anteils am Kraftwerksbetreiber Uniper sowie erwartete Strompreissteigerungen.

Kepler Cheuvreux senkt Hella auf 'Hold' - Ziel hoch auf 47 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hella aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 47 Euro angehoben. Der Autozulieferer habe großartige Arbeit geleistet und sein Versprechen, profitables strukturelles Wachstum zu erzielen, eingelöst, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Donnerstag. Der Aktienkurs spiegele die kurzfristigen Perspektiven nun aber vollständig wider. Die Kapitalmarktstory sei aber sehr solide.

FREITAG

DZ Bank senkt Vonovia auf 'Halten' und hebt fairen Wert leicht an

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Vonovia von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 37,00 auf 37,50 Euro angehoben. Er habe nun die weitgehend im Rahmen der Markterwartungen ausgefallenen Quartalszahlen sowie die Übernahme des Konkurrenten Conwert in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Freitag. Vom aktuellen Kursniveau aus sei inzwischen nicht mehr viel Luft nach oben für die Aktie.

S&P Global senkt RWE auf 'Hold' - Ziel hoch auf 21,50 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für die Aktien von RWE nach der vom Bundesverfassungsgericht gekippten Brennelementesteuer von 18,50 auf 21,50 Euro angehoben. Der Energiekonzern dürfte vom Bund eine Kompensation von rund 3 Euro je Aktie erhalten, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Freitag. Angesichts der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Gewinnaussichten und einem nach der jüngsten Kursrally inzwischen ausgewogenen Chance/Risiko-Verhältnis stufte der Experte die Papiere aber von "Buy" auf "Hold" ab.

S&P Global hebt FMC auf 'Buy' und Ziel auf 95 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Fresenius Medical Care (FMC) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 88 auf 95 Euro angehoben. Die Aktien hinkten der Entwicklung hinterher, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Anleger könnten auf ein Aufholen setzen. Die im Vergleich zur Branche besseren Wachstumsperspektiven des Dialysespezialisten rechtfertigten eine Bewertung über dem Sektordurchschnitt. Die Gewinnziele für 2020 seien intakt.

