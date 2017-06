SANDPIPER Digital Payments AG gibt Jahreszahlen für 2016 bekannt

EQS Group-Ad-hoc: Sandpiper Digital Payments AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges SANDPIPER Digital Payments AG gibt Jahreszahlen für 2016 bekannt 09.06.2017 / 23:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR

- EBIT (Swiss GAAP FER) von EUR -6.4 Mio. (Vorjahr: EUR -3,4 Mio.)

- NAV je Aktie nach Schweizer Obligationenrecht (OR) bei EUR 0,06 (Vorjahr: EUR 0,19)

- Kapitalverlust nach Art. 725 Abs. 1 OR

St. Gallen, 9. Juni 2017 - Die SANDPIPER Digital Payments AG (BX Berne eXchange, Ticker: SDP, www.sandpiper.ch, Open Market, Frankfurt, ISIN: CH0033050961), präsentiert die Zahlen der Konsolidierten Konzernjahresrechnung nach Swiss GAAP FER und den Statutarischen Einzelabschluss nach Schweizer Obligationenrecht (OR) für das Geschäftsjahr 2016.

Der Umsatz wurde in 2016 auf über EUR 28.9 Mio. deutlich gesteigert (Vorjahr: EUR 18,3 Mio.). Beigetragen haben auf dem Expansionskurs die Übernahme der verbleibenden 49% an der Ergonomics AG, die jetzt zu 100% gehalten wird, die mehrheitliche Übernahme der IDpendant GmbH sowie der Ausbau unserer Anteile an der PlayPass NV auf aktuell knapp 36% und der InterCard AG auf über 50%.

SANDPIPER schliesst eine Partnerschaft mit Hudoud Alteqnia Anfang des Jahres 2017 über eine umfangreiche Zusammenarbeit für Saudi-Arabien im Bereich "Digital ID Management" und "Mobile Payment". Beide Parteien sehen grosses Geschäftspotential und Synergien in der gemeinsamen Bearbeitung des arabischen Marktes.

SANDPIPER Digital Payments AG erzielte nach Swiss GAAP FER in 2016 ein negatives Ergebnis nach Steuern von EUR -8.3 Mio. (Vorjahr: EUR -4,0 Mio.). Es konnten Umsätze i.H.v. EUR 28.9 Mio. (Vorjahr: EUR 18,3 Mio.) generiert werden, was einer Steigerung von ca. 58% entspricht. Dem standen betriebliche Aufwendungen von EUR -35,0 Mio. (Vorjahr: EUR -22,2 Mio.) gegenüber. Diese unterteilen sich im Wesentlichen in Materialaufwendungen (EUR -11,6 Mio.), Personalaufwendungen (EUR -15,7 Mio.), Abschreibungen und Wertminderungen (EUR -2,1 Mio.) und sonstige betriebliche Aufwendungen (EUR -5,8 Mio.).

Das gesamte Umlaufvermögen betrug im Jahr 2016 EUR 10,8 Mio. (Vorjahr: EUR 7,5 Mio.). Dabei stehen die liquiden Mittel i.H.v. EUR 2,0 Mio. (Vorjahr: EUR 3,0 Mio.) in der Bilanz. Das gesamte Anlagevermögen entwickelte sich von EUR 6,8 Mio. auf EUR 5,0 Mio. in 2016. Hiervon verringerten sich die Finanzanlagen in 2016 um EUR -2,1 Mio. auf EUR 0,9 Mio. (Vorjahr: EUR 3,0 Mio.). Forderungen und sonstige Vermögenswerte lagen bei EUR 0,8 Mio. (Vorjahr: EUR 0,9 Mio.). Zum 31. Dezember 2016 entwickelte sich das Eigenkapital auf EUR -12,8 Mio. (Vorjahr: EUR -3,6 Mio.) bzw. den Aktionären der SANDPIPER zuzurechnenden Eigenkapitalanteil von EUR -3,3 Mio. auf EUR -13.2 Mio. Dies bedeutet eine Verringerung um EUR -9,9 Mio. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem negativen Jahresergebnis und der Verrechnung von Goodwill mit dem Eigenkapital. Das Ergebnis je Aktie liegt bei EUR -0,04 (den Aktionären zurechenbares Eigenkapital dividiert durch die Aktienanzahl am Jahresende) gegenüber dem Vorjahr von EUR -0,02. Die Bilanzsumme des Konzerns erhöhte sich auf EUR 15,7 Mio. (Vorjahr: EUR 14,3 Mio.).

Nach Schweizer Obligationenrecht (OR) hat die Gesellschaft im statutarischen Einzelabschluss in 2016 einen Jahresfehlbetrag von EUR -23,5 Mio. (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von EUR -7,5 Mio.) erzielt. Das Eigenkapital beträgt EUR 11,9 Mio. (Vorjahr: EUR 31,6 Mio.) und ist geprägt vom Jahresergebnis sowie der Kapitalerhöhung aus Dezember 2016. Der NAV nach OR beträgt bei 211,7 Mio. Aktien (inkl. dem Abzug von 1,3 Mio. Eigene Aktien) zum Stichtag EUR 0,06 je Aktie.

Gemäss Abschluss liegt ein Kapitalverlust nach Art. 725 Abs. 1 OR vor. Der Verwaltungsrat hat bereits entsprechende Massnahmen in die Wege geleitet und wird in der Generalversammlung Sanierungsmassnahmen beantragen.

Der Aktienkurs an der Wertpapierbörse Frankfurt entwickelte sich bei geringer Liquidität und höheren Schwankungen von EUR 0,32 auf EUR 0,28 je Aktie zum Jahresende 2016.

Der Geschäftsbericht nach Swiss GAAP FER wird auf der Website zur Verfügung gestellt. Die ordentliche Generalversammlung findet am 30. Juni 2017 in St.Gallen statt.

Über SANDPIPER Digital Payments AG

SANDPIPER Digital Payments AG, www.sandpiper.ch, ist ein börsenkotiertes Holdingunternehmen mit den Schwerpunkten innovative Zahlsysteme, Lösungen für Marketing und Kundenbindung sowie Informatik-Dienstleistungen. Das Unternehmen zählt zu den führenden und größten Betreibern von Closed- und Open-Loop Proximity-Payment Lösungen im Bereich von Sportveranstaltungen, Events, Universitäten und Digital Content Networks.

Kontakt: SANDPIPER Digital Payments; Tel: +41-44-783 80 30; Fax: +41-44-783 80 40; Website: www.sandpiper.ch

