Ascensia Diabetes Care und Voluntis gaben heute eine globale Technologie-Partnerschaft bekannt, um das Leben von Menschen mit Typ-2-Diabetes durch die Optimierung des Insulinmanagements zu verbessern. Diese Kooperation wird die Basalinsulin-Management-Lösung von Voluntis für Menschen mit Typ-2-Diabetes und den Insulia® Diabetes Management Companion mit den Blutzucker-Überwachungssystemen (BGMS) CONTOUR®NEXT ONE und CONTOUR®PLUS ONE von Ascensia miteinander kombinieren.



Entsprechend der Vereinbarung sollen die Messgeräte CONTOUR®NEXT ONE und CONTOUR®PLUS ONE über Bluetooth mit Insulia® verbunden werden. Die ermittelten Blutzuckerwerte werden dann zur Berechnung der Basalinsulin-Dosis für Menschen mit Typ-2-Diabetes herangezogen. Durch das Verbinden hochpräziser Blutwertdaten mit diesem Basalinsulin-Manager möchten die beiden Unternehmen den Patienten das selbstständige Management ermöglichen und zur Optimierung des Insulinmanagements in der Praxis beitragen, damit bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden. Die Integration dieser beiden Lösungen soll für Menschen mit Diabetes und für die medizinischen Fachkräfte im 4. Quartal 2017 verfügbar sein.



"Typ-2-Diabetes ist eine komplexe Krankheit, insbesondere für Menschen, bei denen die Insulin-Therapie Teil ihrer Behandlung ist. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Voluntis, denn so können wir Menschen mit Typ-2-Diabetes dabei unterstützen, ihre Insulin-Behandlung besser zu handhaben. Diese Partnerschaft wird uns unserem Ziel näherbringen, ein integriertes Diabetes-Management anzubieten, denn darin sehen wir die Zukunft. Dies ist unsere erste Partnerschaft im Bereich des Medikamentenmanagements, welche eine kritische Komponente des integrierten Diabetes-Managements darstellt. Für uns ist Voluntis ein zentraler Partner, mit dessen Unterstützung wir dieses Ziel erreichen können", erklärte Michael Kloss, CEO von Ascensia Diabetes Care.



"Wir freuen uns über diese Kooperation mit Ascensia, denn auf diese Weise können wir eine nahtlose Kombination von Bluetooth-fähigen Blutzuckerüberwachungssystemen mit einer digitalen Insulin-Therapie-Optimierung anbieten", sagte Pierre Leurent, CEO von Voluntis. "Der Zusammenschluss wird uns dabei helfen, das gesamte Blutzuckermanagement für die betroffenen Personen zu vereinfachen und damit zu einer Verbesserung ihrer Lebensqualität beizutragen", fügte er hinzu.



Michael ergänzte: "Die Unkompliziertheit und Effektivität der Insulia®-Lösung kombiniert mit der beachtlichen Präzision der Blutzucker-Überwachungssysteme CONTOUR®NEXT ONE und CONTOUR®PLUS ONE bietet die Möglichkeit, die Leben von Menschen mit Diabetes nachhaltig zu verbessern. Letztendlich könnte diese zu besseren Behandlungsergebnissen führen."



Insulia® Diabetes Management Companion ist ein verschreibungspflichtiges Medizingerät, das Personen mit Typ-2-Diabetes über eine Smartphone-App basierend auf den individuellen Blutzuckerwerten und anderen diabetes-relevanten Daten Empfehlungen zur Insulindosierung und informative Coaching-Nachrichten liefert. Insulia® unterstützt eine Vielzahl an Behandlungsplankonfigurationen und evidenzbasierte Insulin-Anpassungsregeln, die in der klinischen Routine-Praxis zur Anwendung kommen. Der personalisierte Behandlungsplan wird zunächst von der medizinischen Fachkraft aufgestellt, basierend auf dem Profil der jeweiligen Person, der Insulin-Verschreibung und den Blutzuckerzielen. Der Algorithmus zur Dosisanpassung ist in die App eingebettet. Nach dem erstmaligen Einrichten des Systems sind keine weiteren Validierungen durch eine medizinische Fachkraft notwendig. Die Patientendaten können automatisch mit dem Pflegeteam geteilt werden. Das Pflegeteam kann dank individualisierter Benachrichtigungen die Fortschritte des Patienten auf dem Weg zum jeweiligen Ziel aus der Ferne überwachen. Im November 2016 hat die Lösung sowohl die FDA 510(k) Freigabe von der US FDA als auch die CE-Kennzeichnung in Europa erhalten.



Die Systeme CONTOUR®NEXT ONE und CONTOUR®PLUS ONE sind beide mit hochpräzisen, einfach zu bedienenden und intelligenten Blutzuckermessgeräten ausgestattet, die über Bluetooth®-Konnektivität mit einem Mobilgerät verbunden sind. Das Messgerät stellt eine Verbindung zur CONTOUR DIABETES App her. Diese mobile App sammelt, speichert und analysiert die Blutzuckermessungen, die das Messgerät für den jeweiligen Patienten bereitstellt. Die Blutzucker-Überwachungssysteme CONTOUR®NEXT ONE und CONTOUR®PLUS ONE erhielten im April 2016 in Europa die CE-Kennzeichnung, und das BGMS CONTOUR®NEXT ONE erhielt im November 2016 die 510(k)-Freigabe von der FDA. Die CONTOUR DIABETES App wird über den Apple App Store (iOS) und Google Play (Android) zum Download verfügbar sein.



Über Ascensia Diabetes Care



Ascensia Diabetes Care ist ein globales, auf die Behandlung von Diabetes spezialisiertes Unternehmen mit dem Ziel, Diabetiker beim Umgang mit ihrer Krankheit zu unterstützen. Unser Auftrag ist es, das Leben von Diabetikern mit innovativen Lösungen zu vereinfachen und zu verbessern. Wir entwickeln auf der Grundlage unserer Innovationen und unseres Fachwissens hochwertige Lösungen und Tools, die einen positiven Unterschied für den Alltag von Diabetikern machen.



Zu unseren Produkten zählt das weltbekannte CONTOUR-Portfolio von Blutzuckerüberwachungssystemen. Unsere Produkte verbinden fortschrittliche Technologien mit benutzerfreundlichen Funktionen, um Diabetiker beim Umgang mit ihrer Krankheit zu unterstützen. Wir betreiben ständige Forschungs- und Innovationsaktivitäten, um kontinuierlich neue Produkte und Lösungen zu entwickeln. Als bewährter Partner im Bereich Diabetes arbeiten wir eng mit Gesundheitsfachkräften und anderen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte den höchsten Standards in Bezug auf Korrektheit, Präzision und Zuverlässigkeit genügen und unsere Geschäftstätigkeit von Integrität und Regelkonformität geprägt ist.



Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden in mehr als 125 Ländern verkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter und ist in 38 Ländern tätig.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ascensia Diabetes Care unter: http://www.ascensia.com.



Über Voluntis



Voluntis innoviert das Gesundheitswesen mit seiner bahnbrechenden Begleitsoftware für Therapeutik durch die Einbettung von Konnektivität in Software für Therapien und medizinische Intelligenz. Die für die Kontrolle chronischer Erkrankungen entwickelte, bahnbrechende Begleitsoftware für Therapeutik von Voluntis ist auf die Personalisierung von Behandlungen, die Unterstützung der Koordination von Teampflege und die Verbesserung von Behandlungsergebnissen in der Praxis ausgerichtet. Mithilfe seiner proprietären Technologie hat Voluntis digitale Lösungen für Diabetes, Krebs, Gerinnungshemmung und Hämophilie entwickelt. Voluntis hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich, und einen Standort in Cambridge, US-Bundesstaat Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.voluntis.com.



Insulia® baut auf der proprietären Technologieplattform Theraxium® von Voluntis auf, die Datenschutz und -sicherheit, Prozessabläufe und Analysen sowie die Interoperabilität mit anderen IT-Plattformen und Geräten ermöglicht.



Ascensia Diabetes Care. Ascensia und Contour sind Marken und/oder eingetragene Marken von Ascensia Diabetes Care.



Insulia® ist eine eingetragene Marke der Voluntis Inc.



Die Bluetooth-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG Inc., und diese Marken werden hier mit entsprechender Lizenz benutzt.



Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Google Play ist eine Marke der Google Inc.



