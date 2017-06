Von Stefan Lange

MEXIKO-STADT (Dow Jones)--Nach der Parlamentswahl in Großbritannien erwartet Kanzlerin Angela Merkel keine Verzögerungen bei den anstehenden Brexit-Verhandlungen. "Wir sind vorbereitet auf die Verhandlungen für den Brexit und wir haben gesagt, wir warten bis zu dieser Wahl in Großbritannien selbstverständlich ab", sagte Merkel am Freitagabend Ortszeit in Mexiko-Stadt. "Aber es werden in den nächsten Tagen diese Gespräche mit Großbritannien beginnen", betonte die CDU-Vorsitzende.

"Wir von unserer Seite sind verhandlungsbereit", sagte Merkel. Die 27 hätten sich vorbereitet, die Leitlinien und der Termin stünden. "Ich gehe davon aus, dass auch Großbritannien - nachdem was ich heute auch von der Premierministerin gehört habe - seinen Verhandlungsplan einhalten will. Wir wollen zügig verhandeln, wir wollen im Zeitrahmen verhandeln." Zur Stunde spreche aus ihrer Sicht nichts dagegen.

"Wir werden uns darum bemühen, die Interessen der 27 Mitgliedstaaten zu vertreten", sagte Merkel. Großbritannien werde seine Interessen vertreten. "Gleichzeitig sagen wir aber auch, dass wir ein guter Partner von Großbritannien bleiben wollen."

Großbritannien bleibe ein Teil Europas, auch wenn es in Zukunft nicht mehr Teil der Europäischen Union sein werde, sagte die Kanzlerin. Großbritannien sei auch ein Teil der Nato. "Wir haben also sehr viele gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen", erklärte Merkel. In diesem Geist werde man die Verhandlungen führen, "aber natürlich auch unter Durchsetzung der Interessen der 27 Mitgliedstaaten, die in Zukunft die Europäische Union ausmachen werden."

