Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei den anstehenden Brexit-Verhandlungen aufs Tempo gedrückt. "Wir sind vorbereitet auf die Verhandlungen für den Brexit", so Merkel.

Die Austrittsgespräche zwischen dem Vereinten Königreich und der Europäischen Union würden "in den nächsten Tagen" beginnen. Bei den vorgezogenen Neuwahlen hatten die regierenden Konservativen ein Debakel erlebt und die absolute Mehrheit eingebüßt: In London waren deswegen Stimmen laut geworden, die eine Verschiebung der Gespräche anregten. Premierministerin May will die Brexit-Verhandlungen mit einer Minderheitsregierung durchführen. Die deutsche Kanzlerin will bei den Verhandlungen das gute Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU erhalten: "In diesem Geist werden wir diese Verhandlungen führen - aber natürlich auch unter Durchsetzung der Interessen der verblieben 27 Mitgliedstaaten, die in Zukunft die Europäische Union ausmachen werden."