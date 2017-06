von Gerard Al-Fil, €uro am Sonntag Das wohlhabende Emirat Katar bekommt die Folgen der Isolation durch andere Golfstaaten immer stärker zu spüren. Der Post- und Schiffsboykott von Nachbarländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Einschränkungen in Handel und Verkehr schlagen sich zunehmend in der Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...