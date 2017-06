Der 81-jährige Albert Darboven will weitermachen, um sein Kaffeeimperium nicht an seinen Sohn abgeben zu müssen. Mit dem skurrilen Zwist zwischen Vater und Sohn riskiert die Familie den Erfolg.

Das Treffen der Führungskräfte jeden Dienstag um 8.30 Uhr im Raum "Idee" ist eine feste Institution beim Hamburger Kaffeekonzern Darboven. Einige Abteilungsleiter sitzen schon um 8.10 Uhr da, berichtet ein Insider. Schließlich komme Konzernchef Albert Darboven auch immer früher. Nach wenigen Minuten aber ist das Treffen meist vorbei. Es gibt nicht viel zu besprechen.

Der Termin ist völlig überflüssig. Er findet trotzdem statt. Weil das eben immer schon so war. Etabliert wurde die Dienstagsrunde in den Siebzigerjahren, als Kaffeebohnen knapp waren und der Rohstoffbestand wöchentlich geprüft werden musste. "Kaffee gibt es heute immer genug, die Runde ist geblieben", sagt ein Insider.

So ist das bei Darboven. Hier bleibt alles beim Alten. Selbst der Alte bleibt. Mitte April, wenige Tage nach seinem 81. Geburtstag, verkündete der Firmenchef, er werde beruflich noch ein paar Jahre dranhängen. Vielleicht fünf Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Schließlich will Albert Darboven offenbar mit allen Mitteln verhindern, dass sein 53-jähriger Sohn Arthur Ernesto Chef wird. Vielmehr soll er, so ist im Unternehmen zu hören, einen familienfremden Manager als Nachfolger ins Auge gefasst haben. Der aber muss sich erst noch bewähren.

Einst war Alberts Sohn als künftiger Chef gesetzt. Vor neun Jahren kam es aber zum Bruch zwischen Vater und Sohn. Arthur wollte wohl mit einer neuen Kaffeemarke namens Coffee-Erotic auf einer Erotikmesse antreten. Der Slogan: "Sex des Bohnengetränks". Der Senior stoppte das Projekt. Wenig später verkündeten die beiden: "Es geht nicht mehr." Albert brachte seinen Sohn dazu, ihm die bereits übertragene Mehrheit am Unternehmen zurückzugeben, und drohte später via "Bunte", er wolle einen Adoptivsohn für die Nachfolge suchen.

Es folgten Jahre der Ruhe, bis an einem Montag im März vergangenen Jahres alles wieder hochkam. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hatte in das Hamburger Rathaus geladen, um Albert Darboven anlässlich des 150. Geburtstags des Familienunternehmens zu ehren. Sein Sohn und die beiden Neffen sollten teilnehmen, sagten aber kurz vorher ab. Das hat den Alten schwer getroffen.

Dabei ...

