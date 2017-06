Samsonite sieht sich nach einer Übernahme auf Wachstumskurs, Atlantia ist auf dem Weg zum Weltmarktführer bei Mautstraßen und Goldminenfonds haben Nachholbedarf. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Samsonite - Lieber Hartschale als Plastiktüte

Der führende Hersteller von Reisegepäck stellte 1967 den ersten Hartschalenkoffer her und setzte 1974 den ersten Koffer auf Rollen. In der 107-jährigen Unternehmensgeschichte legte Samsonite aber auch so manche Bruchlandung hin. Die letzte passierte, als die globale Reiselust nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 einbrach. Samsonite drohte die Insolvenz, die Notiz an Wall Street wurde 2002 eingestellt. Gerettet wurde das 1910 in Denver im US-Bundesstaat Colorado gegründete Unternehmen 2003 von drei Beteiligungsgesellschaften. 2007 reichte das Konsortium den Kofferhersteller für 1,7 Milliarden Dollar weiter an den Finanzinvestor CVC. Seither befindet sich der Firmensitz in Luxemburg. Im Juni 2011 kehrte Samsonite zurück an die Börse, diesmal in Hongkong.

Asien ist ein gutes Pflaster für einen Reisegepäckhersteller. Menschen aus 110 Millionen Haushalten werden 2025 auf Reisen gehen, prognostiziert der Kreditkartenanbieter Visa. Das wären 65 Prozent mehr als 2015. Auch Asiaten reisen lieber mit Hartplastikkoffer als mit Plastiktüten. Der Bedarf an Reisegepäck wird entsprechend weiter zulegen.

Nach der Übernahme des Premiumanbieters Tumi im vergangenen Jahr wird Samsonite 2017 auf gut 3,3 Milliarden Dollar Umsatz zusteuern und vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen schätzungsweise 570 Millionen Dollar verdienen. Wegen des Zukaufs ist die Nettoverschuldung zuletzt zwar auf 1,6 Milliarden Dollar gestiegen. Doch solange die Reiselust anhält, ist das noch zu tragen.

Aktientipp: Casino Guichard - Bon appétit nach der Wende in Frankreich

Die bisher flaue Konjunktur in Frankreich und die Wirtschaftskrise in Brasilien führten dazu, dass die Ratingagenturen die Einzelhandelskette Casino Guichard-Perrachon im vergangenen Jahr in den Ramschbereich abstuften. Casino erzielt im Heimatmarkt Frankreich etwa die Hälfte seines Umsatzes. In Südamerika - vor allem in Brasilien und Kolumbien - ist die Kette über Tochtergesellschaften einer der führenden Lebensmittelhändler. Schon 2015 hatten sich Casino-Aktien wegen der Südamerikakrise halbiert. Nun, nach längerer Bodenbildung, gibt es Zeichen für eine Wende.

Ein Lichtblick sind schon die Jahresergebnisse 2016. Hier zeichnet sich eine Erholung des operativen Geschäfts in Südamerika ab; vor allem aber konnte durch Erlöse aus Unternehmensverkäufen in Asien der Schuldenberg von 6,1 Milliarden Euro auf 3,4 Milliarden verringert werden.

In diesem Jahr setzt sich die Erholungstendenz fort: In Lateinamerika kletterten die Umsätze im ersten Quartal um fast acht Prozent. In Frankreich traten sie bis März zwar noch auf der Stelle. Doch nachdem das Konsumklima mit der Wahl Emmanuel Macrons zum Präsidenten nach oben ging, dürften auch hier die nächsten Quartale besser ausfallen. Der von Banken für Casino in diesem Jahr erwartete Umsatzanstieg von 36 Milliarden auf 38 bis 39 Milliarden ist realistisch.

Daran gemessen sind Casino-Aktien mit einem gesamten Börsenwert von 6,2 Milliarden Euro nicht teuer. Immerhin bekommen Anleger damit einen internationalen Einzelhandelskonzern mit weltweit derzeit 12 437 Niederlassungen, vom Kaffee-Shop um die Ecke bis zum Hypermarkt mit 7000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Einen Konzern, der mit seiner neuen Sparte E-Commerce in Frankreich schon die Nummer zwei ist und überdurchschnittlich gut zulegt.

Aktientipp Atlantia & Anleihetipp Deutsche Telekom

Aktientipp: Atlantia - Günstiger einsteigen als die Allianz

Der Markt für Mautstraßen und Konzessionen steht vor einer milliardenschweren Umwälzung: Der italienische Marktführer Atlantia will für 16,3 Milliarden Euro den spanischen Autobahnbetreiber Abertis Infraestructuras übernehmen (WirtschaftsWoche 19/2017). Da es sich ...

