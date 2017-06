Nach dem Brexit wollen viele japanische Firmen laut Untersuchungen in Deutschland investieren - vor allem in Düsseldorf. Denn die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt ist für Asiaten ein attraktiver Standort.

Für Petra Wassner ist der Brexit ein Glücksfall. Die Leiterin der Wirtschaftsförderung von Nordrhein-Westfalen hat zahlreiche Anfragen von umzugswilligen Unternehmen erhalten, seitdem sich die Briten entschieden haben, der Europäischen Union (EU) den Rücken zu kehren. Eine besondere Rolle spielt dabei Unternehmen aus Japan.

"Wir führen konkrete Ansiedlungsgespräche mit mehreren Unternehmen, die Aktivitäten aus Großbritannien auf Grund des Brexit nach Nordrhein-Westfalen verlagern wollen. Darunter befindet sich beispielsweise auch eine japanische Firma aus der Pharmabranche", sagte Wassner, Geschäftsführerin von NRW-Invest, im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Wassner hofft, dass sich am Ende "eine Anzahl japanischer Unternehmen in NRW engagieren wird", denn die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf gelte schon heute als "Klein-Tokio" von Europa.

In der Tat gibt es in Nordrhein-Westfalen eine besonders starke Dichte japanischer Unternehmen. Von insgesamt 1345 Unternehmen aus dem asiatischen Raum, die sich in Deutschland angesiedelt haben, sind 510 in NRW zu finden - vor allem in Düsseldorf. Dazu zählen unter anderem Hitachi, Fujifilm, Mitsubishi Electric und Canon, wie aus Daten der deutschen Wirtschaftsförderung Germany Trade & Invest hervorgeht. Dessen Sprecher Andreas Bilfinger stuft die Chancen Deutschlands als alternatives Ziel für japanische Unternehmen als gut ein. Deutschland sei als Markt, aber auch als Forschungs- und Entwicklungsstandort für japanische Investoren interessant - ein gutes Sprungbrett in die EU.

