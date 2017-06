Einen Tag nach der Anhörung von Ex-FBI-Chef Comey feuert Trump verbal zurück, schreibt ihm Lügen vor dem Kongress zu. Außerdem zeigt er sich zu einer besonderen Erklärung bereit. Er will unter Eid aussagen.

In der Russland-Affäre hat US-Präsident Donald Trump versprochen, gegebenenfalls unter Eid über seine Gespräche mit dem entlassenen FBI-Direktor James Comey auszusagen. Dies gelte "zu 100 Prozent", erklärte er am Freitag in Washington bei einer Pressekonferenz. Zudem sagte Trump mit Blick auf Comeys Aussagen am Vortag vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats, Teile von dessen Erklärungen seien unwahr gewesen. Zeitgleich fühlte sich Trump von Comey aber bestätigt, weil dieser gesagt habe, es habe weder eine Einmischung in die Ermittlung noch eine Behinderung der Justiz gegeben.

Bei Twitter war Trump noch deutlicher ...

