Deutschland und Mexiko üben den Schulterschluss beim Freihandel. Mexiko will noch 2017 ein neues Handelsabkommen mit der EU . Angela Merkel möchte dabei die Interessen deutscher Firmen berücksichtigt wissen.

Die beiden G20-Länder Deutschland und Mexiko haben sich zum Freihandel bekannt. Mexiko und die EU sollten möglichst noch in diesem Jahr ein überarbeitetes Handelsabkommen abschließen, sagte der mexikanische Präsident Enrique Pena Nieto nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Mexiko-Stadt. Hintergrund sind erhebliche Spannungen zwischen Mexiko und USA unter Präsident Donald Trump, der mit einer Aufkündigung des Nafta-Freihandelsabkommens für Nordamerika und dem Bau einer ...

