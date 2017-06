Mit dem Konzern Basler Fashion gleitet erneut ein mittelständisches Unternehmen aus der Modebranche in die Pleite. Für die Holding hat das Amtsgericht Aschaffenburg ein Regelinsolvenzverfahren angeordnet.

Dezente Blazer, zarte Blumenmuster, Kostüme. Die Modemarke Basler steht für elegante Outfits der Frau ab 40. Nun musste auch die Balser Fashion GmbH Insolvenz beantragen. Für die Holding hat das Amtsgericht Aschaffenburg am Freitag sogar die bereits angeordnete Insolvenz in Eigenverwaltung aufgehoben und eine vorläufige Regelinsolvenz angeordnet. Diese gibt dem vorläufigen Insolvenzverwalter Lucas Flöther eine deutlich stärkere Position als die Ende Mai angeordnete Insolvenz in Eigenverwaltung. Zu der Gruppe gehört neben Basler Fashion auch die kürzlich erst übernommene Marke St. Emile.

Die Balser-Gruppe aus dem fränkischen Goldbach hatte im Geschäftsjahr 2014/15 noch einen Umsatz von 137 Millionen Euro erreicht und 50 eigene Läden gemeldet. Die Zahl der Mitarbeiter bezifferte sie mit knapp 1100. Schon 2015 war das Eigenkapital vollständig verzehrt und mit minus 6,1 Millionen Euro sogar negativ. Das "schwierige Marktumfeld" hinterließ damals einen Verlust ...

