Baar - Glencore befindet sich wieder auf Expansionskurs. Der Zuger Rohstoffkonzern will das Kohleunternehmen Coal & Allied für 2,55 Mrd USD kaufen. Glencore hat dem bisherigen Besitzer, dem australischen Bergbau-Konzern Rio Tinto, einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet.

Verbindlich sei der Kauf allerdings erst, wenn eine Verkaufsvereinbarung mit Rio Tinto abgeschlossen werde, teilte Glencore am Freitagabend mit.

Der Kaufpreis von 2,55 Mrd USD setzt sich zusammen aus 2,05 Mrd in bar und 500 Mio USD in aufgeschobenen Zahlungen, die in jährlichen Raten in den fünf Jahren nach dem Abschluss der Transaktion fällig werden. Zusätzlich zum gebotenen Preis in bar steht eine vom Kohlepreis abhängige Gebühr an.

