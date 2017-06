Krebsmedikamente gelten als wichtiger Wachstumstreiber in der Pharmabranche. Die Unternehmen wetteifern um die Entwicklung neuer Präparate. Mit Spannung wurden die Ergebnisse der mit 13,3 Prozent größten Beteiligung im Portfolio von BB Biotech, Incyte, erwartet. Bereits im Vorfeld wurden Eckdaten einer Kombi-Studie mit der Eigenentwicklung Epacadostat mit Mercks Keytruda zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht. Die auf dem ASCO-Meeting, die wichtigste Krebskonferenz, berichteten Ergebnisse bestätigten die guten Eckdaten. Allerdings rutschte die Aktie von Incyte dennoch ab. Grund dafür war eine Analysteneinschätzung, die kritisiert hat, dass nicht alle Patienten in die Daten eingeschlossen wurden. DER AKTIONÄR ist aber der Ansicht, dass dies absolut überbewertet wurde - die besagten Patienten befinden sich nach wie in der Testphase - und der Kursrückgang somit noch einmal eine gute Einstiegsgelegenheit darstellt.

