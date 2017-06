Die Wahrscheinlichkeit für eine zweite Zinserhöhung der US-Notenbank ist sehr hoch. Der Grund: Die Fed rechnet mit der niedrigsten Arbeitslosenquote seit 16 Jahren. Damit sei ein neues Niveau erreicht, sagen Ökonomen.

Die US-Notenbank Fed steht kurz vor der zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr. Experten rechnen nach jüngsten Signalen der Währungshüter fest damit, dass der Schlüsselsatz für die Versorgung der Banken mit Geld am Mittwoch um einen Viertel-Prozentpunkt angehoben wird - auf die dann neue Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent. Nach jüngsten Daten des Fed-Barometers der Terminbörse CME taxieren Händler die Wahrscheinlichkeit dafür auf 98 Prozent. Auch wenn die Wirtschaft zwischen New York und San Francisco einen Kaltstart ins Jahr hingelegt hat, spricht die seit 16 Jahren niedrigste Arbeitslosenquote für ein Straffen der Zügel. "Damit ist ein Niveau erreicht, das die Fed mit Vollbeschäftigung gleichsetzt. Der nächste geldpolitische Schritt nach oben kommt nun. Und die Fed wird voraussichtlich im Dezember nachlegen", prophezeit Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Er erwartet zudem für 2018 noch drei Anhebungen. Damit dürfte die Schere zum Euro-Raum weiter aufgehen, wo EZB-Chef Mario Draghi weiter auf den Nullzins setzt.

