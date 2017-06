Für seinen Kurs erntet Audi-Chef Rupert Stadler weiterhin viel Kritik. Doch der CEO hält an seinem eingeschlagenen Weg und seiner Strategie fest. So müssten die Ingolstädter Autobauer in die Offensive gehen.

Audi-Chef Rupert Stadler wehrt sich gegen Kritik an seinem Kurs. "Ich glaube, die Dieselkrise hat Ressourcen gebunden und tut das immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...