Die spanische Region Katalonien will am 1. Oktober über die Abspaltung von Spanien abstimmen. Doch dazu dürfte es gar nicht kommen. Viel wahrscheinlicher sind Neuwahlen zum Jahresende.

Man sollte meinen, das Gezerre um den Brexit hätte den spanischen Separatisten die Lust auf einen Alleingang verdorben. Aber nein: Just am gestrigen Freitag, dem Tag, als die britische Premierministerin und Brexit-Kämpferin Theresa May ihre Wahlschlappe einstecken musste, verkündete der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont seinen Fahrplan für die Abspaltung von Spanien.

Er will, dass die 5,5 Millionen wahlberechtigten Katalanen am 1. Oktober in einem Referendum auf die Frage antworten: "Wollen Sie, dass Katalonien ein unabhängiger Staat in Form einer Republik wird?" Der Region rund um die Hauptstadt Barcelona schwebt eine totale Loslösung von der Zentralregierung in Madrid vor, von der sie sich seit Jahren schlecht behandelt und vor allem missverstanden fühlt.

Die Reaktion aus Madrid folgte auf dem Fuße: "Es wird kein illegales Referendum geben, das die Verfassung verletzt", sagte ein Regierungssprecher. Das Referendum verstößt gegen die spanische Verfassung, die die unauflösbare Einheit des Landes vorsieht. Das Verfassungsgericht in Madrid hat erst kürzlich die Abstimmung über die Unabhängigkeit der Katalanen erneut untersagt.

Die Gründe für den Separatismus dort sind für Nicht-Katalanen - und selbst für viele Katalanen - kaum rational nachzuvollziehen. Am ehesten könnte man sie mit einem verletzten Regionalstolz umschreiben. Madrid räumt inzwischen unter der Hand zwar ein, dass einige irdisch-faktische Dinge tatsächlich nicht allzu glorreich gelaufen sind. So sind so gut wie alle Autobahnen, ...

