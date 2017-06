Siegburg (ots) -



Das Online-Reiseportal www.bsc-world.de des Siegburger Unternehmers Bernd Schwambach hat ein Joint Venture für IT-Wachstum mit den WEB-TV- / Internet Fernsehen channels TRAVEL TV, BUSINESS TV, SENIOREN-TV abgeschlossen. Die touristischen und M.I.C.E.-(Meetings,Incentives,. Congresses und Events)-Medienarbeiten erledigt ab sofort das weltweit agierende WEB-TV www.world-of-bsc.de



BS.C-Geschäftsführer Bernd Schwambach: "Über 1.800 Trailer und Filme im IT-TV www.world-of-bsc.de erleichtern den angeschlossenen Hotels, Resorts, Tourism Boards, DMCs/Incomingagenturen, Tour Operator, Reisebüros, Reiseveranstaltern und anderen Touristikers ihr Produkt / ihr Projekt an die Interessierten zu bringen!"



Beides - sowohl das BS.C Online Reiseportal als auch das WEB-TV www.world-of-bsc.de - suchen, wenn machbar aus der Region Rhein-Sieg-Kreis, Bonn, Köln, folgende freie Mitarbeiter auf Kompensations- oder Honorarbasis:



"wordpress- und JOOMLA-Programmierer, Online-Reisebüro-Kauffrau, Presse- u. Medienarbeit, Redakteure für 30 world-of-bsc.de channels und tatkräftige Auf- und Ausbauhelfer, regional und online," so GF Bernd Schwambach, " derzeit haben wir als start up monatlich 320.000 User / Viewer - Tendenz steigend. Google verlieh bereits den Pagerank No. 4 - was schon ein tollen Ranking darstellt!"



