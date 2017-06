In Amsterdam ist am Samstagabend ein Fahrzeug vor dem Hauptbahnhof in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden nach ersten Angaben mindestens fünf Menschen verletzt.

Der Autofahrer sei danach vor Polizeibeamten geflüchtet. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.