Nachdem am Samstagabend nahe des Amsterdamer Hauptbahnhofs ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren ist, hat die Polizei den Fahrer festgenommen. Er habe angegeben, nicht absichtlich gehandelt zu haben, so die Polizei.

Weitere Ermittlungen würden folgen. Bei dem Vorfall wurden mindestens acht Personen verletzt, darunter zwei schwer. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden. Zahlreiche Rettungskräfte waren anwesend, um die anderen Verletzten vor Ort zu behandeln.

Der Fall löste unmittelbar Erinnerungen an den Londoner Terroranschlag vor genau einer Woche aus. Am letzten Samstagabend war auf der London Bridge ein von islamistischen Terroristen gesteuerter Kleinlaster in eine Menschengruppe gerast, wobei drei Personen unmittelbar getötet wurden. Anschließend erstachen die drei Terroristen auf einem nahegelegenen Markt mit langen Messern fünf weitere Menschen und verletzten insgesamt 48. Ihr Amoklauf wurde durch Polizisten beendet, die die Täter erschossen.