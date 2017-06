Automatisierungs- und Modellbildungspreis für bahnnbrechenden virtuellen Multisensor für Spaltöfen

Process Systems Enterprise (PSE), das hochentwickelte Prozessmodellierungsunternehmen, ist der erste Gewinner des neu eingerichteten Hydrocarbon Processing Best Automation Modeling Awards. PSE erhielt die Auszeichnung für seine neuartige virtuelle CrackingMonitor Multisensor-Technologie, die Anlagendaten und hochpräzise Modelle von Ethylenspaltöfen kombiniert, um den Betrieb durch die Erstellung genauer Echtzeitmessungen für wichtige Betriebsvariablen zu verbessern.

CrackingMonitor, eine zentrale Komponente der neuen gPROMS Olefins Suite, adressiert die Herausforderungen bei der Durchführung kritischer Messungen und dem Erhalt von Leistungsinformationen unter den rauen Umgebungsbedingungen eines Spaltofens. Da zuverlässige Echtzeit-Messungen wesentlicher Größen sehr problematisch sind, ist es äußerst schwierig, eine genaue Kontrolle der Produktionsraten zu erzielen. Dies kann Gewinneinbußen nach sich ziehen. Durch die Bereitstellung besserer und zeitnaherer Informationen über die erzielten Ethylen- und Propylen-Mengen und die Metallrohr-Temperaturen ermöglicht CrackingMonitor strengere Spaltofenkontrollen. Auch ohne Kapitaleinsatz führt dies potenziell zu Verbesserungen des Jahresgewinns in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar.

CrackingMonitor nutzt die einzigartige Dynamic State Estimation Technologie von PSE in Verbindung mit einem hochpräzisen mathematischen Modell, um Anlagendaten und Modellprognosen in Einklang zu bringen, sodass eine Vielzahl konsistenter, präziser Leistungsmetriken bestimmt werden kann. Es überwacht darüber hinaus äußerst präzise die entstehenden Koksansammlungen, die der Ofenkreislauf stets mit sich bringt. Auf diese Weise wird die Optimierung des Betriebs der Ofenzelle ermöglicht, sodass die Verkokungsraten kontrolliert werden können.

Die Zeremonie im Rahmen der 2017 Hydrocarbon Processing Awards anlässlich der Ehrung der Innovationskraft im Bereich der nachgeschalteten Energieinfrastrukturen durch die Leser der Publikation fand am letzten Abend der International Refining and Petrochemical Conference in Wien (Österreich) statt.

Steve Hall, Director of Engineering Solutions bei PSE und Manager der Ersteinführung von CrackingMonitor in einer Großanlage in Nahost, erklärte: "Nach unserem Kenntnisstand ist diese Technologie die erste ihrer Art und verfügt über das Potenzial, sich in der Zukunft zu einer wesentlichen Komponente des Olefin-Toolsets für operationelle Exzellenz zu entwickeln. Dies ist ein äußerst praktisches Beispiel für die Anwendung digitaler Technologien zur Betriebsoptimierung."

Mark Matzopoulos, Head of Chemicals, Petrochemicals Refining Business bei PSE, ergänzte: "Die zugrunde liegende Technologie kann für jeden noch so komplexen Betrieb verwendet werden beispielsweise für Öfen, katalytische Reaktoren und Sprühtrockner. Auf diese Weise können Leistungskennzehlen in Echtzeit bestimmt und Variablen berechnet werden, die sonst nur sehr schwer zu ermitteln sind. Wie kooperieren mit einer Reihe von Unternehmen in unterschiedlichen Branchen, um die virtuelle Multisensor-Technologie zu implementieren."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170610005054/de/

Contacts:

PSE

Kate Burness: +44-20-8563-0888

k.burness@psenterprise.com

http://www.psenterprise.com/news/pr170609