Eine ereignisreiche Woche liegt hinter dem deutschen Aktienmarkt. So groß die möglichen Auswirkungen im Vorfeld schienen, sie blieben gering. Aber kommt eine zweite Welle? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Covestro, Facebook und Gold.

der DAX schloss zum Ende der 23. Kalenderwoche bei 12816 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12823 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 6. Juni bis 9. Juni um wenige Zähler oder 0,1 Prozent tiefer. Kaum verändert beendete der deutsche Aktienmarkt die um den Montag verkürzte Woche nach Pfingsten, obwohl zahlreiche Ereignisse auf der politisch geprägten Agenda standen. Zum einen die Wahlen in Großbritannien am Donnerstag und in Frankreich am Sonntag, zum anderen die Anhörungen des von Donald Trump persönlich gefeuerten FBI-Direktors James Comey vor dem US-Senat. Auch die EZB hatte einen Termin in der vergangene Woche, dennoch bewegte sich der Markt kaum.

Nun ist die britische Parlamentswahl ausgezählt, die Konservativen um Premierministerin Theresa May verpassten die absolute Mehrheit. Die Brexit-Verhandlungen werden dadurch noch schwieriger. Der DAX zeigte sich allerdings kaum verändert und zog sich im ...

