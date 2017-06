Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist die ‚Namdini'-Goldliegenschaft, bei dem es sich um ein offenes Savannen Grasland-Projekt handelt. In diesem Gebiet, gibt es im Jahr nur eine Regenzeit von zwei Monaten. Das Projekt befindet sich in einer günstigen Lage und ist somit ganzjährig zugängig. In nur 15 km Entfernung verläuft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...