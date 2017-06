Und auch jetzt bietet die Aktie wieder eine solche Möglichkeit, nachdem sie in den letzten Handelswochen sehr unsauber in Short-Richtung korrigiert hat und sich nun an einem interessanten Einstiegslevel befindet.Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die bevorstehende HandelswocheÜber mehrere Handelswochen hinweg, hat die Drillisch AG Aktie nun sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...