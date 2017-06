Berlin (awp/sda/reu) - UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber glaubt trotz der Pläne von US-Präsident Donald Trump nicht an eine laxere Kontrolle der amerikanischen Geldhäuser. "Es wird keine breite Deregulierungswelle für Banken in den USA geben", sagte der ehemalige Präsident der deutschen Bundesbank der "Welt am Sonntag". "Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...