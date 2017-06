11.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Eurozone In einer insgesamt datenarmen Woche stehen in den kommenden Tagen die letzten Zahlen zur Inflationsentwicklung im Mai, Industrieproduktionsdaten (April) sowie Sentimentumfragen im Blickpunkt. Für die ZEW-Umfrage in der gesamten Eurozone erwarten wir eine abermalige Stimmungsverbesserung. Die gute Stimmung, die derzeit von verschiedenen Sentimentindikatoren signalisiert wird, überzeichnet jedoch die tatsächliche konjunkturelle Lage. Vor diesem Hintergrund geben die zur Veröffentlichung...

Den vollständigen Artikel lesen ...