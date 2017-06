Wasserrutschen, eine Reitschule und ein Safari-Park. Eine neue palästinensische Stadt in der Westbank etabliert sich als Innovationszentrum und zerschlägt Klischees. Doch anfangs war die Bevölkerung skeptisch.

Bashar Masri glaubt an Palästina. Und er arbeitet daran: Als Manager und Investor, als Visionär und Macher. "Wir sind im Staatsaufbau-Modus", sagt der 56-Jährige, "hier gedeiht der Katalysator für unsere Start-Up-Nation". Mit "hier" meint er die Stadt Rawabi, die unter seiner Ägide auf den sanften Hügeln der Westbank entstanden ist. Hier soll der palästinensische Mittelstand ein neues Heim finden, ein Zentrum, in dem moderne Wohnungen, High-Tech-Jobs, Unterhaltung und ein Einkaufszentrum gebündelt sind.

Viele sprechen und träumen vom Staat Palästina: Die einen, indem sie draußen in der Welt für ihre Anliegen werben, die anderen, indem sie Israel terrorisieren. Masri, der aus einer der reichsten palästinensischen Familien stammt, hat sich für eine andere Strategie entschieden: Er schafft Tatsachen, will mit seinem Technologie-Cluster ein palästinensisches Silicon Valley realisieren, wo man, so der Slogan, "leben, arbeiten und wachsen" kann. Das Zeitalter der "Abus" sei vorbei, meint Masri und denkt an Abu Abbas (Beiname für den Präsident Palästinas), Abu Amar (nom de guerre von Arafat) oder an Terroristen wie Abu Jihad oder Abu Nidal.

Masri will seinen Landsleuten eine bessere Zukunft ermöglichen und den Beweis antreten, dass Palästinenser Städte bauen können, und zwar qualitativ hochwertige. Das Wasser wird vor Ort aufbereitet, es entstehen Schulen, bald ist die Klinik fertig. In den dereinst sechs Stadtteilen sollen bis zu 40.000 Palästinenser wohnen. In Rawabi wird nicht nur höchste Wohnkultur und Lebensqualität geboten. Es entstehen auch Jobs.

Das Innovationszentrum soll Firmennamen wie Google, Microsoft, Cisco, Intel, Microsoft oder Mellanox anlocken. Palästina werde dann, hofft er, weltweit nicht mehr so sehr als Hotspot für Widerstand, Terror, Armut und Flüchtlingselend bekannt sein, sondern vor allem als Innovationszentrum. In einem ersten Schritt will sich die Stadt als Software-Outsource-Zentrum für internationale Firmen profilieren; dabei sehe er sich in der gleichen Liga wie osteuropäische Länder, sagt Masri.

Sein Ehrgeiz: Die jungen Leuten sollen eine bessere Zukunft haben. Tausende von Palästinensern haben die Stadt gebaut, mit Löhnen, die um 30 Prozent höher sind als als der palästinensische Mindestlohn. Als kleine Sensation, als Novum in der von Männern dominierten arabischen Welt muss gelten, dass rund ein Drittel der Architekten und Ingenieure Frauen sind.

Während Masri an grünen Salatblättern knabbert, schwärmt er vom Innovationspotential Palästinas. Fast alle Unter-30-Jährigen hätten einen Hochschulabschluss, würden Englisch sprechen und seien mit den neuen Technologien bestens vertraut. Masri nutzt dieses Potential als Chance und entwickelt in Rawabi einen Tech-Hub. Das soll, sagt er, die Moral aller jungen Palästinenser heben.

