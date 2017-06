Theresa May's Tories machen bei der Regierungsbildung zwar Fortschritte. Noch gibt es aber keine Einigung. Labour-Chef Corbyn macht sich indes weiter Hoffnungen auf den Premierminister-Posten.

Die britische Premierministerin Theresa May muss weiter um die Unterstützung der kleinen nordirischen "Democratic Unionist Party" (DUP) buhlen. Die protestantische und unionistische Partei teilte am Sonntag mit, noch keine Einigung zur Unterstützung von Mays Konservativen im Parlament erzielt zu haben. "Die bisherigen Gespräche waren positiv." Die Diskussionen würden allerdings in der nächsten Woche fortgesetzt, um eine Vereinbarung zu erreichen.

Mays Büro hatte am Samstagabend gemeldet, es gebe im Grundsatz eine Verständigung. Die DUP habe zugesagt, bei wichtigen Abstimmungen für die Regierung zu stimmen. Diese verfügt nach der Wahlschlappe vom vergangenen Donnerstag nicht mehr über die absolute Mehrheit im Unterhaus. Acht Stimmen fehlen May, die DUP hat zehn Mandate.

Nach ersten positiven Tönen, äußerste sich Mays Büro am Sonntag aber wieder deutlich zurückhaltender. Die Premierministerin habe mit der DUP gesprochen, um eine Vereinbarung zu erzielen, bevor das Parlament nächste ...

