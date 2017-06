Köln (ots) - Im Rahmen von Wartungsarbeiten und gesetzlichen Prüfungen des Senderstandortes Hochsauerland ist am 13.06.2017 zwischen 09:05 Uhr und 12:00 Uhr zeitweise der Empfang folgender Sender nicht möglich:



Fernsehen DVB-T Kanal 27 (WDR, MDR, NDR, SWR) DVB-T Kanal 60 (Das Erste, arte, ONE, phoenix) DVB-T Kanal 30 (3Sat, KiKa, ZDF, zdf_neo, zdf_info)



