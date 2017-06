Berlin (ots) - Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat von der deutschen Politik ein klares Bekenntnis gegen Rassismus gefordert.



Gökay sagte am Samstag im rbb-Inforadio, die derzeitige Debatte über Leitkultur sei Gift für das gesellschaftliche Zusammenleben, die "Teilhabemöglichkeiten (...) vieler Menschen, vieler Migranten (würden dadurch) verhindert."



"(In) Richtung Bundestagswahl erwarten wir von der Politik eher zusammenbringende Forderungen und eine sachliche Diskussion, dass die Menschen, die jetzt in Deutschland leben alle zu der Gestaltung der Gesellschaft mit beitragen sollen. Dazu gehören natürlich auch die Migranten."



Die Pläne der CDU, die doppelte Staatsbürgerschaft möglicherweise einzuschränken, nannte Sofuoglu absolut falsch. "Das bringt weitere Polarisierung, (...) weiteres Misstrauen innerhalb der Gesellschaft."



