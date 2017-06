Am Freitagmorgen wurden wir ja alle von einem recht unangenehmen Geräusch aus Richtung Osten geweckt: Es war das schadenfrohe Gelächter der Europäer. Über ein Wahlergenis, das niemand, noch nicht einmal die Labour Party, jemals erwartet hätte. Ein Ergebnis, das Theresa May unter die Wasserlinie drückte und den Verhandlungsvorsprung der europäischen Partner in Bezug auf unseren geliebten Brexit ins Unermessliche steigerte. Natürlich treffen Politiker oft falsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...