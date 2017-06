Wolfsburg (ots) -



Am heutigen Samstag, 10. Juni, öffnete die IdeenExpo in Hannover ihre Türen für die jungen Besucher. Dr. Michael Pries, Leiter der Inszenierten Bildung der Autostadt, begrüßte Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, im Rahmen eines Rundganges am Stand des außerschulischen Lernortes. Die Ministerin interessierte sich besonders für den Wettbewerb der Autostadt, bei dem vier Teams jeweils eigene Mini-Rennwagen bauen und dabei auch ein Bauteil, ein Zahnrad, mit dem 3D-Drucker selbst herstellen. Zwei Schülerinnen der Ricarda-Huch-Schule aus Hannover erklärten der Ministerin den selbstgebauten Mini-Flitzer und ließen ihn auf der zehn Meter langen Rennstrecke fahren. Noch bis zum 18. Juni haben Messebesucher die Gelegenheit, dieses und viele andere Mitmachangebote zu erleben.



