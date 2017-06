Drängeln, Hupen und Rasen sind in Moskaus Straßen der normale Wahnsinn. Die Oligarchen haben Vorfahrt. Bei der Bevölkerung herrscht Trauer über viele Verkehrstote und Ärger über zahlreiche Staus. Eine Weltgeschichte.

Wer nach Russland zieht, muss mit einer Reihe von Umstellungen fertig werden. Eine neue Sprache, andere Kultur und Traditionen; ja selbst das Klima ist vielerorts wesentlich rauer als an Rhein oder Elbe. Eine der größten Herausforderungen für den Neuankömmling aus Europa ist aber wohl der Verkehr in Moskau: Das hat weniger mit der geltenden Straßenverkehrsordnung als mit deren Auslegung durch die Autofahrer und der Verkehrsdichte zu tun.

Es ist nicht so, dass die Pro-Kopf-Dichte an Fahrzeugen in Moskau höher wäre als in Europa; im Gegenteil. Leider ist aber auch das Straßennetz viel zu klein für eine Stadt mit offiziell gut zwölf Millionen Einwohnern und inoffiziell noch einigen mehr. Lediglich in den engen Metropolen Asiens ist der Anteil des Straßennetzes an der Gesamtfläche noch kleiner als in Moskau. Folgerichtig kämpft die Stadt seit Jahren mit gigantischen Staus.

Gerade zur Stoßzeit, die ihren Namen wegen der Unfallhäufigkeit zu Recht trägt, geht auf den Ein- und Ausfahrtstraßen oft gar nichts mehr. Einträchtig stehen dann der schrottreife Moskwitsch und der nagelneue Mercedes nebeneinander. Gerade, wer am Freitagnachmittag auf die Datscha - das bei den Russen beliebte Häuschen im Grünen - will, braucht Zeit und Nerven.

Im Stau sind alle gleich - nur VIP-Beamte und Oligarchen mit Blaulicht sind noch gleicher. Rücksichtslos drängeln sie alles zur Seite. Nach einigen schlagzeilenträchtigen tödlichen Unfällen kam es zu Protesten; Moskauer Autofahrer rüsteten ihre Wagendächer mit blauen Eimern aus, um ihren Unmut zu bekunden. Geändert hat das wenig.

Insgesamt kamen im vergangenen Jahr in Russland mehr als 20.000 Menschen durch Verkehrsunfälle ...

