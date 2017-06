Während der Iran Katar mit Lebensmitteln zur Hilfe eilt, schließen sich weitere Staaten der Isolation des Emirats an. Eine Lösung der Spannung ist noch nicht in Sicht. Außenminister Gabriel warnt gar vor Krieg.

In Politik und Wirtschaft steigt die Sorge vor einer Eskalation der Katar-Krise. Während die beteiligten Staaten sich am Wochenende weiter anfeindeten, warnte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel vor der Gefahr eines Krieges. Experten verwiesen zudem auf drohende Schwierigkeiten für die Banken des Emirats. Ein Vermittlungsversuch von Kuwait blieb zunächst weiter ohne konkrete Fortschritte. Der kuwaitische Außenminister Scheich Sabah al-Chalid al-Sabah sagte am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna, Katar habe Verständnis für die Sorgen der anderen Staaten signalisiert. Das Emirat sei weiter bereit zu versuchen, die "Bedenken und Sorgen der Brüder" zu verstehen.

Eine Gruppe von Staaten um Saudi-Arabien werfen Katar Terrorfinanzierung vor und haben das Land isoliert. Das Emirat weist die Anschuldigungen zurück und wird seinerseits vom Iran und der Türkei unterstützt. Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte in der Nacht auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...