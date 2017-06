Hamburg (ots) - Schreibe etwas über das Thema "Löppt?!" ("Läuft?!"): So lautete der Aufruf zum diesjährigen niederdeutschen "Vertell doch mal!"-Wettbewerb. Mehr als 1300 Geschichten gingen beim NDR und bei Radio Bremen zu dem Thema ein, eine Fach-Jury hat die fünf besten ausgewählt. Erstmals gab es in diesem Jahr auch den "Ü-18"-Preis für Kinder und Jugendliche unter ("ünner") 18 Jahren. Jetzt wurden alle Gewinner prämiert: Am Sonntag, 11. Juni, trugen in einer Gala im Hamburger Ohnsorg-Theater Schauspieler des Hauses die ausgezeichneten Erzählungen vor. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhielten Preise im Wert von insgesamt mehr als 5000 Euro. Die Band "Valentine & The True Believers" sorgte mit Chansons op Platt für einen musikalischen Höhepunkt im Ohnsorg Theater, Ines Barber von NDR 1 Welle Nord moderierte.



Den ersten Preis gewann Achim Goldenstein aus Papenburg an der Ems. Der 46-jährige Versicherungsfachangestellte hat zum ersten Mal an "Vertell doch mal!" teilgenommen. Seine Leidenschaft gilt dem Schreiben, und mit "Wat Helmut noch wüss: Ik was de fiefte Beatle" hat er es in diesem Jahr ganz oben aufs Siegertreppchen geschafft.



An Carsten Mehrtens aus Osterholz-Scharmbeck ging der zweite Preis für "Druppens vun Tiet", einem Verhältnis von Vater und Sohn in Momentaufnahmen. Der 53-Jährige engagiert sich seit Jahrzehnten für das Amateurtheater und übersetzte auch schon Bühnentexte ins Niederdeutsche. Nun legte er seine erste eigene Kurzgeschichte vor.



Für "So föhlt sik dat also an" erhält Andrea Storm aus Tetenhusen den 3. Preis. Die 53-jährige Friseurmeisterin legt damit ihre erste plattdeutsche Geschichte vor, auf Hochdeutsch hat sie schon eine Roman-Trilogie geschrieben.



Über den 4. Preis freut sich A. Sonne (Pseudonym). Mit der Geschichte "To sööt!" über eine Schokoladenkrippe zu Weihnachten schaffte sie es zum fünften Mal seit 1997 auch ins "Vertell-doch-mal!"-Buch.



An Corinna Burghardt aus Kiebitzreihe bei Elmshorn geht der 5. Preis für "Löppt dor noch wat?". Die 53-jährige Journalistin hat erst drei plattdeutsche Geschichten geschrieben und mit der dritten, bei der es um Sex zwischen zwei älteren Menschen geht, gehört sie gleich zu den Gewinnern.



Zum ersten Mal gibt es auch einen "Ü 18"-Preis", eine besondere Würdigung ganz junger plattdeutscher Schriftsteller. Diesen Preis gewann die 13-jährige Leonie Brandt aus Süderhastedt in Dithmarschen. Sie war schon Schulsiegerin bei "Schölers leest Platt". Auch ihre Geschichte "De Slötel" wird in die neue Ausgabe des "Vertell doch mal!"-Buches aufgenommen.



Das Buch ist unter dem Titel "Vertell doch mal! - Löppt?!" erschienen und versammelt die 25 besten plattdeutschen Geschichten des diesjährigen Erzählwettbewerbs (Wachholtz Verlag Kiel, 12,00 EUR, ISBN 9783529049316).



Die Radio-Landesprogramme des NDR und Radio Bremen senden Auszüge der Gala-Matinee im Hamburger Ohnsorg Theater:



NDR 1 Niedersachsen Montag, 12.6., 19.05 - 20.00 Uhr



NDR 1 Welle Nord Montag, 12.6., 21.05 - 22.00 Uhr und Montag, 19.6., 21.05 - 22.00 Uhr



NDR 1 Radio MV Montag, 12.6., 19.05 - 20.00 Uhr



NDR 90,3 Sonntag, 18.6., 8.30 - 9.00 Uhr und Sonntag, 25.6., 8.30 - 9.00 Uhr



Nordwestradio



Im Rahmen der Ausstrahlung des niederdeutschen Hörspiels alle zwei Wochen sonntags, 17.05 - 18.00 Uhr



Den Erzählwettbewerb "Vertell doch mal!" veranstalten die vier NDR Landesprogramme und Radio Bremen in Zusammenarbeit mit dem Ohnsorg-Theater. Er wird unterstützt von der PNE Wind AG - Die Windparkexperten. In diesem Jahr fand er bereits zum 29. Mal statt; alle eingereichten Geschichten, bisher insgesamt mehr als 42.000, werden in der Landesbibliothek Schleswig-Holstein archiviert.



Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.NDR.de/vertelldochmal.



