PARIS (dpa-AFX) - Die ersten Wahllokale in Frankreich schließen um 18.00 Uhr, in den großen Städten zwei Stunden später. Dann veröffentlichen französische Medien auch erste Hochrechnungen. Die Grundtendenz dürfte zu dann bereits klar sein.

Dabei gibt es eine Besonderheit: Wegen des Mehrheitswahlrechts gibt die landesweite Stimmverteilung der Parteien nur eingeschränkt Aufschluss über die Sitzverteilung in der Nationalversammlung. Denn letztlich kommt nur ins Parlament, wer seinen Wahlkreis gewinnt. Und diese Entscheidung dürfte in der Mehrzahl der Wahlkreise erst in der Stichwahl eine Woche später fallen. Umfrageinstitute berechnen deshalb auf Basis der Zahlen der ersten Runde Spannbreiten, wie viele Mandate jede Gruppierung letztlich erreichen könnte.

Die vollständigen Ergebnisse des ersten Wahlgangs wurden bei der vorangegangenen Parlamentswahl vor fünf Jahren erst am Montagmorgen veröffentlicht. Damals wurden nur 36 von 577 Sitzen bereits in der ersten Runde vergeben./sku/DP/he

