Eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen ist nach Ansicht von Linken-Co-Chef Bernd Riexinger noch nicht tot. "Es kommt jetzt darauf an, wie sich die SPD in den nächsten Wochen entscheidet", sagte Riexinger dem ARD-Hauptstadtstudio für den "Bericht vom Parteitag der Linken", der in der Nacht auf Montag ausgestrahlt wird.

"Geht sie wieder auf den ursprünglichen Kurs zurück, nämlich soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu stellen, und auch den mit konkreten Konzepten zu untermauern", dann sei eine Koalition denkbar. Das auf dem Linke-Parteitag in Hannover beschlossene Wahlprogramm sei "auch ein Angebot an SPD und Grüne, wie man eine Politik der sozialen Gerechtigkeit machen kann". Dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das Arbeitslosengeld I verlängern wolle sei "ein richtiger Schritt in die richtige Richtung". Aber diesem Schritt seien keine weiteren gefolgt.

"Inzwischen wissen wir gar nicht, was die SPD eigentlich genau in diesem Programm will", so Riexinger.